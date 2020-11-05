مصطفى محمد يهدي الفوز على الرجاء لجماهير الزمالك وأسرته

أهدى مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك الفوز على الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لأسرته ولجماهير القلعة البيضاء، مبديا سعادته بتسجيل هدفين في اللقاء.
وأوضح اللاعب في تصريحات بعد المباراة أن الزمالك يهدف للتتويج باللقب القاري مضيفا أن هدف الرجاء لم يؤثر على لاعبي الفريق.
وقال أن تعليمات باتشيكو المدير الفني للفريق بين الشوطين كانت بضرورة الضغط على لاعبي المنافس.
وأضاف أن بعد تسجيله للهدف الثاني للزمالك قام فريق الرجاء بالتخلي عن الحذر الدفاعي مما ساعده على تسجيل الهدف الثالث لفريقه وانهاء المباراة.
وأوضح أن تحركاته ساعدته على التسجيل في مباراة اليوم أمام الرجاء بالرغم من قوة مدافعي الفريق المنافس.
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