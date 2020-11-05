نصب السيرك ..أحمد حسن يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء

وكتب احمد حسن مهنئًا الزمالك بالفوز :" الزمالك نصب سيركه مبروك للزمالك وجماهيره صعود مستحق والنهائي مصري كما تمنيناه.. مبروك لكرة القدم المصرية عودة البطولة الافريقية و برافو مصطفي محمد دائمًا بطل الرهان أفعال لا أقوال".

نشر احمد حسن لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى السابق تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر .

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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب.

سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ، وفي الجانب الآخر كانت هناك محاولات من جانب الرجاء للوصول إلى مرمى الأبيض، لكن التمركز الجيد كان حاضرًا دائمًا في منتصف الملعب.