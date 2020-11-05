دوري الأبطال.. لايبزيج يقلب الطاولة على سان جيرمان ويفوز بهدفين

قلب فريق لايبزيج الألماني الطاولة على الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ريد بول أرينا" في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل باريس سان جيرمان، الهدف الأول عبر مويس كين من خطأ من دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، ليخطف الكرة ويمررها حريرية إلى المنطلق أنخيل دي ماريا، الذي وضعها بلمسة سحرية في شباك الحارس بيتر جولاكسي.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، حتى استطاع أصحاب الأرض إدراك التعادل عن طريق كريستوفر نكونكو في الدقيقة 42، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لمثله.

ونجح لايبزج في الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع باريس سان جيرمان بريسنال كيمبيمبي، انبرى لها إيميل فورسبيرج ليسجل منها الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57، ويقلب الطاولة على أبناء توماس توخيل.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتذيل إسطانبول باشاك شهير التركي.