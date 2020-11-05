قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مضاعفة مكافآت الفوز للاعبي الفريق.
يأتي هذا بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وقرر مرتضى منصور صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على الرجاء المغربي في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة مساء اليوم.
وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يضاعف مكافآت الفوز بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.