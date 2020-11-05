افتتح ثورجان هازارد التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف إيرلينج هالاند التسجيل لفريقه بهدف ثان في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 32، عاد هالاند ليؤكد تفوقه وتفوق فريقه مضيفًا الهدف الثاني له والثالث لبروسيا دورتموند.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا للنقطة السادسة في المركز الأول، بينما توقف رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروسيا دورتموند يفوز على كلوب بروج 3-0 في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.