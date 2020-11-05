بروسيا دورتموند يفوز على كلوب بروج 3-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق بروسيا دورتموند الألماني على نظيره كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

افتتح ثورجان هازارد التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف إيرلينج هالاند التسجيل لفريقه بهدف ثان في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 32، عاد هالاند ليؤكد تفوقه وتفوق فريقه مضيفًا الهدف الثاني له والثالث لبروسيا دورتموند.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا للنقطة السادسة في المركز الأول، بينما توقف رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.