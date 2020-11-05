بدر بانون يعلن انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

أعلن بدر بانون، قائد الرجاء البيضاوي المغربي، انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال بدر بانون، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس"، "كنت أتمنى الفوز على الزمالك من أجل العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان سيكون أمام فريقي القادم وهو النادي الأهلي".
وأضاف بدر بانون، قائد الرجاء البيضاوي المغربي: "أنا الآن أصبحت لاعبا في النادي الأهلي".
وأشارت بعض التقارير الصحيفة إلي سعي مسئولي النادي الأهلي لإعلان إتمام التعاقد مع اللاعب؛ عقب إنهاء المباراة أمام نادي الزمالك.
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