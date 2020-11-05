فاروق جعفر: الزمالك مكنش ند للرجاء في الشوط الأول

أشاد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، بلاعبي القلعة البيضاء بعد الفوز على حساب الرجاء؛ ومن ثم مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية على قناة "الزمالك"، "اللعيبة بدأت تتحرر من القيود وتاخد راحتها في الملعب بعد الهدف المفاجئ للرجاء، ومن وجهة نظري مدرب الرجاء بيقول يا رتني ما جبت الهدف لأن الزمالك تحول إلى غول داخل الملعب".

وتابع فاروق جعفر "اللاعبون أعطوا أملا جديدا لجماهير الزمالك بعدما كانوا متأخرين بهدف؛ ليفوزوا 3 / 1".

وأضاف "باتشيكو حط أفضل تشكيل ومحطش أفضل طريقة لعب، وهو ما حدث في الشوط الأول، وكان قليل الحيلة في أول 45 دقيقة".

وأكد أن "الزمالك انطلق بعد الهدف، وتحرر اللاعبون من الأفكار، وركزوا في الملعب".

ونوه بأن "الشوط الأول الزمالك مكنش ند للرجاء، ولكن لما جه فيه جون مستواه تغير، واللعيبة رجعت بشكل قوي وتغيرت من لعيبة مستسلمة وهادية إلى لعيبة تنفجر وتؤدي بشكل قوي وتخرج القوة المتفجرة لديها".