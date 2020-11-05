تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

بات قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك على موعد لخوض المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، بعد انتصار كل منهما في ذهاب وإياب نصف النهائي، والصعود رسميًا إلى نهائي البطولة.

بداية لقاءات القطبين بين الأهلي والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا كانت عام 2005 في نصف النهائى، وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب والإياب.

التقى الفريقان مجددًا فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2008، فاز الأهلى على الزمالك وقتها بهدفين سجلهما الأنجولى أمادو فلافيو وأحمد حسن، مقابل هدف واحد سجله جمال حمزة، ثم التقى القطبان مجددًا فى الجولة الخامسة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2-2.

فى نسخة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012، سجل محمد أبوتريكة هدفًا فى الدقيقة 79، ليقود الأحمر لتحقيق الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما يوم 22 يوليو، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وفى الجولة السادسة، تعادل قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك بهدف لكل منهما، بالمباراة التى جمعتهما يوم 16 سبتمبر 2012، وسجل للأهلى محمد بركات، بينما سجل محمد إبراهيم هدف الزمالك.

وفي نسخة 2013 من دورى أبطال أفريقيا، قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مواجهة جديدة، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما فى المواجهة الأولى، وسجل هدفي الأهلى والزمالك محمد أبوتريكة وأحمد جعفر.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف الأهلى وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر، ومحمد أبوتريكة، وأحمد فتحى، بينما جاء هدفا الزمالك عن طريق عمر جابر وأحمد حسن.