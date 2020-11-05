محمد كوفي يهنئ الزمالك بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ونشر "كوفي"، صورة قديمة له بتيشيرت الزمالك، معلقا "الطريق إلى النهائي أن شاء الله حظ سعيد اليوم لنادي الزمالك".
سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.
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