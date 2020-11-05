محمد كوفي يهنئ الزمالك بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

هنأ محمد كوفي، لاعب نادي سموحة، فريقه السابق الزمالك على التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق الرجاء المغربي في مباراتي النصف النهائي بمجموع 4_1.

ونشر "كوفي"، صورة قديمة له بتيشيرت الزمالك، معلقا "الطريق إلى النهائي أن شاء الله حظ سعيد اليوم لنادي الزمالك".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.

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