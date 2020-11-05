ساسي يرقص على أغان شعبية احتفالا بتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفرجاني ساسي لاعب الزمالك، وهو يرقص في حافلة الفريق بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر فرجاني ساسي، وهو يرقص على مهرجان لـ حمو بيكا، وسط فرحة زملائه بالفريق بعد الإنجاز التاريخي لهم بالتأهل إلى النهائي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.