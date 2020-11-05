ساسي يرقص على أغان شعبية احتفالا بتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وظهر فرجاني ساسي، وهو يرقص على مهرجان لـ حمو بيكا، وسط فرحة زملائه بالفريق بعد الإنجاز التاريخي لهم بالتأهل إلى النهائي.
سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.
بدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ فتلقى هدفا مفاجئا ولكن سرعان ما استفاق لاعبو الأبيض ليسجلوا ثلاثة أهداف متتالية.
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