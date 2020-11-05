أبو جبل يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا ويوجه رسالة للجماهير

احتفل محمد أبو جبل، حارس مرمي نادي الزمالك، بصعود فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي في نصف النهائي.

ونشر أبو جبل، مجموعة من الصور من المباراة، معلقا عليها "الحمد لله هذا من فضل ربي مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.