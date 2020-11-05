مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الخميس، الموافق 5 نوفمبر 2020، عددًا من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويعرض "دوت الخليج"، أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي: