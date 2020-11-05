محمد محسن أبو جريشة مدربا عاما للجونة

انضم محمد محسن أبوجريشة، مدرب الإسماعيلي السابق، للجهاز الفني لفريق الجونة في منصب المدرب العام، بقيادة رضا شحاتة، المدير الفني للفريق.

ورحب "أبوجريشة" بالانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الساحلي، من أجل خوض تجربة جديدة، وتحدٍ جديد.

وهنأ جماهير الإسماعيلي، ريشة بمنصبه الجديد.

وكان يتواجد المدرب العام السابق للإسماعيلي في لجنة التعاقدات لاختيار لاعبين جدد للفريق لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكان رضا شحاتة، تولى مهمة القيادة الفنية للجونة خلفًا للصربي "نيبوشا ميلوسيفيتش".