هاشتاج #افريقيا_يا _اهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: البطولة أهلاوية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #افريقا_يا_اهلي دعمًا للنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك المقرر عقدها 27 نوفمبر الجاري.
وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وكان من أبرز التعليقات "مطلوب الهدوء والتعقل من جمهور #الاهلي وجمهور #الزمالك علي مدار الفترة المقبلة وامتدادًا لما بعد المباراة النهائية بأيام، مهم جدًا صورة الرياضة المصرية تخرج بالشكل الأمثل من خلال حدث تاريخي زي ده. وبإذن الله تعالي البطولة أهلاوية #افريقيا_يا_اهلي" و "من النهارده ليوم ٢٧ بإذن الله نركز مع فرقتنا ندعي ربنا بالتوفيق نسيبنا من جو التحفيل والكلام الفاضي داعاوزين ربنا يرزقنا التوفيق قبل أي حاجه #افريقيا_يا_اهلي ".
وكتب آخرون "١١ راجل في الملعب اهلاوي البطوله اهلاويه تركيز واخلاص البطوله اهلاويه ان شاء الله" و" #افريقيا_يا_اهلي البطوله أهلاويه بروح الفانله الحمره والتحدي الكبير كبير".
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