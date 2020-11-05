هاشتاج #افريقيا_يا _اهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: البطولة أهلاوية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #افريقا_يا_اهلي دعمًا للنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك المقرر عقدها 27 نوفمبر الجاري.

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وكان من أبرز التعليقات "‏مطلوب الهدوء والتعقل من جمهور ‎#الاهلي وجمهور ‎#الزمالك علي مدار الفترة المقبلة وامتدادًا لما بعد المباراة النهائية بأيام، مهم جدًا صورة الرياضة المصرية تخرج بالشكل الأمثل من خلال حدث تاريخي زي ده. وبإذن الله تعالي البطولة أهلاوية ‎#افريقيا_يا_اهلي" و "‏من النهارده ليوم ٢٧ بإذن الله نركز مع فرقتنا ندعي ربنا بالتوفيق نسيبنا من جو التحفيل والكلام الفاضي داعاوزين ربنا يرزقنا التوفيق قبل أي حاجه ‎#افريقيا_يا_اهلي ".

وكتب آخرون "‏١١ راجل في الملعب اهلاوي البطوله اهلاويه تركيز واخلاص البطوله اهلاويه ان شاء الله" و" ‏‎#افريقيا_يا_اهلي البطوله أهلاويه بروح الفانله الحمره والتحدي الكبير كبير".