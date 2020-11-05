بعد تأهل الزمالك.. موسيماني يوجه رسالة للقلعة البيضاء

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي الأهلى، على تأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على فريق الرجاء المغربي. ونشر "موسيماني"، صورة لـ محمد الشناوي وطارق حامد وبينهما كأس دوري أبطال أفريقيا، معلقا "نحن جاهزون للتحدي". وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا. سجل أهداف المباراة، ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك. اقرأ أيضًا يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي قرر أن تلعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل.

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