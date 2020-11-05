لنا لقاء مرة أخرى في النهائي.. حازم إمام يحتفل بفوز الزمالك على الرجاء

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك .

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