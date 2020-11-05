شوبير يعلق على تأهل الزمالك.. هي الـ 15 لمصر

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، على تأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم 27 نوفمبر على استاد برج العرب.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏نهائي القرن بين الناديين الأكبر في أفريقيا لأول مرة على لقب دوري الأبطال يوم ٢٧ نوفمبر.. ممكن تكون التاسعة للأهلي وممكن تكون السادسة للزمالك بس بالتأكيد هي الخامسة عشر لمصر".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك.