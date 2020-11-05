حدث فريد فى القارة.. الأهلي والزمالك يرسمان ملامح نهائي تاريخي لدوري أبطال أفريقيا

شهدت بطولة دوري أبطال أفريقيا، حدثًا فريدًا بتأهل عملاقي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، إلى نهائي البطولة، المقرر يوم 27 نوفمبر الجاري، بستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الأهلي بعد إقصاء الوداد المغربي في دور الأربعة، إثر الفوز بالمغرب بنتيجة 2-0، وفي مصر بنتيجة 3-1.

كما أقصى الزمالك منافسه الرجاء المغربي بعد الفوز بنتيجة 1-0 في المغرب، و3-1 في القاهرة.

وسيكون نهائي برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول في التاريخ بين القطبين الكبيرين.

ولم يلعب الأهلي ضد الزمالك على لقب قاري سوى في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 1994، وفاز الأبيض بهدف نظيف.

وسيكون هذا النهائي الأول بين فريقين من دولة واحدة في قارة أفريقيا.