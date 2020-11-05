نشر وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وثائق حول عقد أزياء منتخب تونس.
ورد الجريء بهذه المستندات، على تهمة الفساد في صفقة أزياء نسور قرطاج، التي وجهها أشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ"، للاتحاد التونسي لكرة القدم.
وأكد أن العقد مباشر وبدون وسيط، مشيرا إلى أن المصالح المختصة للديوانة التونسية، تمنح منذ 20 سنة الاتحاد التونسي الامتياز الجبائي.
وأشار الجريء، إلى أنه تم تقديم بتاريخ 7 و8 نوفمبر2019، قضيتين جزائيتين ضد رئيس منظمة "أنا يقظ"، الذي كان قد اتهم الاتحاد التونسي لكرة القدم بالفساد في ملف أزياء نسور قرطاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وديع الجريء يبرئ الاتحاد التونسي من تهمة الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.