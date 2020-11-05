وديع الجريء يبرئ الاتحاد التونسي من تهمة الفساد

نشر وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وثائق حول عقد أزياء منتخب تونس.

ورد الجريء بهذه المستندات، على تهمة الفساد في صفقة أزياء نسور قرطاج، التي وجهها أشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ"، للاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأكد أن العقد مباشر وبدون وسيط، مشيرا إلى أن المصالح المختصة للديوانة التونسية، تمنح منذ 20 سنة الاتحاد التونسي الامتياز الجبائي.



وأشار الجريء، إلى أنه تم تقديم بتاريخ 7 و8 نوفمبر2019، قضيتين جزائيتين ضد رئيس منظمة "أنا يقظ"، الذي كان قد اتهم الاتحاد التونسي لكرة القدم بالفساد في ملف أزياء نسور قرطاج.