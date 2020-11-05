الدوري الأوروبي.. آرسنال "النني" يستدرج مولده النرويجي للانفراد بالصدارة

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره مولده النرويجي، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة الثانية، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل يطمح مولده النرويجي في مواصلة نتائجه المميزة بمسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النني ورفاقه.

ولم يسبق أن التقى أرسنال مع مولده النرويجي في أي مباراة سابقة، إلا أن التاريخ يعطى أفضلية كاسحة للجانرز في مباراة اليوم، بحكم خبرته الطويلة في المسابقات الأوروبية.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن مولده صاحب المركز الثاني، بينما يحل رابيد فيينا النمساوي ثالثا بدون رصيد ودوندالك الإيرلندي رابعا بدون نقاط أيضا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي رابييد فيينا النمساوي مع دوندالك الإيرلندي، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء.