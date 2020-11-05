الدوري الأوروبي.. إيه سي ميلان يواجه ليل الفرنسي

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره ليل الفرنسي، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمواصلة انتصاراته في الدوري الأوروبي أمام ليل في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو تخطي دور المجموعات.

ولم يتعرض ميلان لأي خسارة خلال آخر 24 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، حيث فاز في 18 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات.

في المقابل يطمح ليل الفرنسي في انتزاع الثلاث نقاط من الروسونيري، وخطف صدارة المجموعة .

ويتصدر ميلان جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما يحل ليل الفرنسي ثانيا بـ 4 نقاط، وسيلتك الاستكلندي ثالثا بنقطة وحيدة، بينما يتزيل سبارتا براج امجموعة بدون نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان وليل بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، سيلتك الاستلكندي مع سبارتا براج التشيكي في تمام العاشرة مساء.