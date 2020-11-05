منتخب الصالات يواجه الإمارات وديًا اليوم

يخوض اليوم الخميس منتخب مصر الوطني لكرة الصالات المباراة الودية الثانية أمام نظيره منتخب الإمارات. ومن المقرر أن تعود بعثة فراعنة الصالات للقاهرة بعد انتهاء معسكر الامارات التدريبي غدًا الجمعة. كان المنتخب الوطني لكرة الصالات خاض مرانه الأساسي بالصالة المغطاة لنادي البطائح بمدينة دبي استعدادًا لمواجهة المنتخب الاماراتي بالصالة نفسها ضمن المعسكر المغلق للمنتخب الوطني بالإمارات استعدادا لكاس العام ليتوانيا 2021. وشارك في المران جميع اللاعبين واطمأن هشام صالح المدير الفني على جاهزية الجميع حيث تضم القائمة ١٤ لاعبا هم: محمود عبد الوهاب شوبير وجمال عبد الناصر والمعتز بالله سامي ومحمد عبد الحميد كوكي واحمد عبد القادر موزه ومحمد سعيد ومصطفي عيد وإبراهيم بوجي وإسلام العقرب وعبد الرحمن مصطفي واحمد حامد قطه وعلاء دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا. يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ويقود المنتخب المصري هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الإداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات.

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