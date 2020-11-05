الدوري الأوروبي.. توتنهام يسعى لمصالحة جماهيره على حساب لودوجوريتس البلغاري

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره لودوجوريتس البلغاري، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب "لودوجوريتس آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره في مباراة الليلة، بعد السقوط المخيب أمام أنتويرب بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

في المقابل يتسلح لودوجوريتس البلغاري بعامل الأرض، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز وإحياء آماله في تخطي دور المجموعات.

وتعد هذه المواجهة الأولى في التاريخ بين الفريقين، لكن الكفة تميل لصالح توتنهام في مباراة اليوم بحكم خبرته الأوروبية الكبيرة.

ويتصدر أنتويرب البلجيكي ترتيب المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، ويحل توتنهام ثانيا بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن النمساوي صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد لودوجوريتس في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الأوروبي أنتويرب البلجيكي مع لاسك النمساوي، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.