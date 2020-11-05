الأهلي ضد الزمالك.. كاف يعلن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الملعب الذي سيتحضن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي الزمالك، المقرر له يوم 27 نوفمبر المقبل.

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضافت موقع الكاف، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون تاريخيا، حيث سيجمع غريمى القاهرة الأهلي والزمالك في ديربي قاري مثير.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.