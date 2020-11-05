رسميا.. الأهلي يضم المغربي بدر بانون لمدة 3 مواسم

تستعد إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان رسميًا عن ضم المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي بعد إتمام مهمته مع فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسوييق قد أنهي كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع بانون منذ قرابة الشهر ووقع اللاعب عبر الأيميل علي عقود تربطه بالقلعة الحمراء لمدة ثلاث مواسم.

وأنهى مدير التعاقدات الاتفاق مع الرجاء البيضاوي علي بيع اللاعب مقابل 2 مليون دولار بنظام التقسيط وتم إرساله الدفعة الأولي والمقدرة بنصف مليون دولار فور توقيع العقود علي ان يتم دفع باقي المستحقات على 3 أقساط.

وانتهت مهمة اللاعب مع فريقه المغربي بمواجهة الزمالك أمس وسوف يغادر إلى بلاده علي أن يعود منتصف الأسبوع المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بناء علي رؤية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي سوف يستعين باللاعب في مباريات كأس مصر حيث يسمح بالصفقات الجديدة المشاركة فيها.

وكان اللاعب قد غادر معسكر فريقه بناء على موافقة مدير النادي وذهب لمنزل مدير التعاقدات أمير توفيق والتقط الصور الرسمية وتم إجراء حوار بالفيديو معه للإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.