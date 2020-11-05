فلامينجو يهزم أتليتيكو باراناينسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس البرازيل

تأهل فريق فلامينجو إلى دور الثمانية لبطولة كأس البرازيل لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتليتيكو باراناينسي 3 /2 فجر الخميس في إياب دور الستة عشر.

كما تأهل سييارا لدور الثمانية بفوزه على سانتوس 1 /صفر بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب والأمر نفسه بالنسبة لأمريكا مينيرو الذي عبر لدور الثمانية بعد تعادله مع كورينثيانز باوليستا 1 /1 عقب فوزه في مباراة الذهاب 1 /صفر.

وعلى ملعب ماراكانا، تقمص بيدرو جيليرمي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لفلامينجو في الدقيقتين 24 و34 وتكفل ميشيل بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

وأحرز إيريك لويس كارفالو وجويليرم بايسولي كامبوس هدفي فريق أتليتيكو باراناينسي في الدقيقتين 41 و88.