اليوم الثالث.. المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه استعدادًا لـ أولمبياد طوكيو

يؤدي منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مرانه في الثالثة عصر اليوم الخميس على الملاعب الفرعية بإستاد القاهرة في ثالث أيام معسكر أوليمبي الفراعنة.
ويستعد أوليمبي الفراعنة للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ بعد التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في القاهرة نهاية العام الماضي.
كان المنتخب الأوليمبي أدى مرانه أمس الأربعاء علي الملاعب الفرعية بإستاد القاهرة في ثاني أيام معسكره المفتوح استعدادًا لمباراة كوريا ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو 2021.
وحرص شوقي غريب المدير الفني على أن يكون المران قويا شمل النواحي التكتيكية والتسديد على المرمى واختتمه بتقسيمة على الملعب كاملا.
وسيطر الحماس علي التدريبات من جانب اللاعبين في محاوله لإثبات الذات قبل إعلان القائمة النهائية التي ستدخل المعسكر المغلق.
ويواصل المدير الفني محاضراته اليومية مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور والواجبات المطلوبة من كل لاعب خلال المران.
ويحرص أسامة جلال مدافع الفريق على الحضور يوميًا في موعد التدريب رغم عدم مشاركته، حيث يعالَج من إصابة لحقت به خلال مشاركته في آخر مباراة له مع ناديه في الدوري الممتاز، كما غاب صلاح محسن عن مران اليوم لإصابته بنزلة برد.
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