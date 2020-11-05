كاف يختار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تذهب إلى مصطفى محمد".
وتمكن مصطفى محمد من قيادة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء 3 - 1، حيث سجل المهاجم الصاعد هدفي الفارس الأبيض الثاني والثالث.
يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
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