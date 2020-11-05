كاف يختار مصطفى محمد رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك، رجلا لمباراة الأبيض والرجاء المغربي، التي أقيمت أمس، الأربعاء، على إستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تذهب إلى مصطفى محمد".

وتمكن مصطفى محمد من قيادة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء 3 - 1، حيث سجل المهاجم الصاعد هدفي الفارس الأبيض الثاني والثالث.