أجبر البدري على اللعب أساسيا.. ميدو: مفيش حد في مصر يقدر يقعد مصطفى محمد احتياطي

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الزمالك، بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى محمد مع الفارس الأبيض أمام الرجاء المغربي، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "جول مصطفى محمد جامد أوي بتاع رأس حربة كبير".

وأضاف: "مفيش حد يقدر يقعد مصطفى احتياطي دلوقتي في مصر كلها.. حتى لو كان في نسبة تفكير من كابتن حسان البدري إنه لسه محتاج شوية وقت، دلوقتي مصطفى أجبر كابتن حسام إنه لازم يكون المهاجم الأساسي للمنتخب".