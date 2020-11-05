يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره مولده النرويجي، اليوم، الخميس، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة آرسنال ضد مولده النرويجي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة آرسنال ضد مولده النرويجي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق أحمد البلوشي.

آرسنال ضد مولده:

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة الثانية، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل يطمح مولده النرويجي في مواصلة نتائجه المميزة بمسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النني ورفاقه.

ولم يسبق وأن ألتقى أرسنال مع مولده النرويجي في أي مباراة سابقة، إلا أن التاريخ يعطى أفضلية كاسحة للجانرز في مباراة اليوم، بحكم خبرته الطويلة في المسابقات الأوروبية.

ترتيب المجموعة الثانية:

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن مولده صاحب المركز الثاني، بينما يحل رابيد فيينا النمساوي ثالثا بدون رصيد ودوندالك الإيرلندي رابعا بدون نقاط أيضا.

غياب الجماهير:

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.