الغندور يتساءل: لمذا فرح معظم الأهلاوية بهدف الرجاء في الزمالك؟

تساءل الإعلامي خالد الغندور عن سبب فرح معظم جماهير النادي الأهلي بهدف الرجاء المغربي في شباك الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هو الرجاء لما جاب هدف في الزمالك، ليه معظم الأهلاوية كانوا فرحانين؟".

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الرجاء بهدف دون رد ذهاب، و3 - 1 إيابا.