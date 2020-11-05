الأهلي يواجه الجزيرة بدوري عمومي سيدات اليد

يلتقي الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، مع نظيره الجزيرة في الجولة الثامنة من بطولة دوري العمومي للموسم الجاري 2020 - 2021.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء في السادسة من مساء اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

ويدخل "المارد الأحمر" اللقاء وهو على قمة الدوري برصيد 21 نقطة بعد الفوز في كل لقاءاته الماضية على حساب كلًا من "منوف الرياضي - حلوان العام - شامبيون الرحاب - هليوليدو - 6 أكتوبر - الطيران - الزمالك".