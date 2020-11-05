أمير مرتضى منصور: أنا زي الخطيب ولا أقارن بسيد عبد الحفيظ

رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الدخول في مقارنة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.
وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب": «أنا مشرف على الكرة بنادي الزمالك، يعني منصبي يضاهي منصب الكابتن محمود الخطيب، المشرف على الكرة بالأهلي، لذلك لا يجوز مقارنتي بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ».
وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن نادي الزمالك ليس ضمن تشكيله الإداري منصب مدير للكرة مثل سيد عبد الحفيظ.
وأوضح أمير مرتضى: «النادي الأهلي نادٍ كبير وعظيم ولاعبيه من أفضل اللاعبين، وأي فريق يفوز بالدوري ويتأهل لنهائي أفريقيا مثلما فعل الأهلي لابد أن نحترمه ونقدره ونحترم لاعبيه ومسئوليه وإدارته».
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