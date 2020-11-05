وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "موسيماني لم يسافر إلى جنوب أفريقيا مثلما ردد البعض، وعقد اجتماع مع كابتن الخطيب وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق، أمس، الأربعاء، للحديث عن مصير ناصر ماهر ومحمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن، واللاعبين الراحلين عن الفريق".
وعن موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي:" بدر بانون سيسافر مع بعثة الرجاء إلى المغرب، لإنهاء بعد الأمور ثم يعود إلى القاهرة مجددا للانضمام إلى الأهلي".
وتابع: "الأهلي لن يعلن رسميا عن ضم بدر بانون إلا بعد إعلان نادي الرجاء".
وودع الرجاء المغربي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.
يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بانون وموقف الراحلين.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع موسيماني مع الخطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.