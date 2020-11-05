بانون وموقف الراحلين.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع موسيماني مع الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي أمس الأربعاء للحديث عن بعض الأمور التي تتعلق بمستقبل الفريق.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "موسيماني لم يسافر إلى جنوب أفريقيا مثلما ردد البعض، وعقد اجتماع مع كابتن الخطيب وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق، أمس، الأربعاء، للحديث عن مصير ناصر ماهر ومحمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن، واللاعبين الراحلين عن الفريق".

وعن موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي:" بدر بانون سيسافر مع بعثة الرجاء إلى المغرب، لإنهاء بعد الأمور ثم يعود إلى القاهرة مجددا للانضمام إلى الأهلي".

وتابع: "الأهلي لن يعلن رسميا عن ضم بدر بانون إلا بعد إعلان نادي الرجاء".

وودع الرجاء المغربي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.