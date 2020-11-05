شوبير يطالب بنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير، طلبا إلى اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وذلك بعد وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "أتمنى نقل المواجهة بين الأهلي والزمالك، إلى ستاد القاهرة الدولي".

وأضاف: "أتمنى أن تكون هناك محاولات مع الاتحاد الأفريقي، لإقناعه بنقل المواجهة إلى ستاد القاهرة، فذلك سيكون أفضل لجميع الأطراف".

وتابع: "الأهلي والزمالك استحقا عن جدارة الوصول للنهائي، بعد تخطي عدد من العقبات الصعبة في البطولة".

وزاد: "الزمالك قدم مباراة رائعة في الإياب أمام الرجاء، وعاد للتوهج بعد قيام باتشيكو بترتيب اللاعبين في الملعب بشكل مميز، ليفرض سيطرته على اللقاء ويحقق انتصارا رائعا".

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.