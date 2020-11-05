اليوم.. سيراميكا كليوباترا يبدأ ودياته بمواجهة بورتو في الدفاع الجوي

يخوض في الثالثة عصر اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أولى مبارياته الودية استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز، أمام فريق بورتو السويس على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق بدء المباريات الودية سريعا بسبب ضيق الوقت، حيث من المحتمل بدء المسابقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تكون هناك سلسلة من الوديات خلال الفترة القادمة.
واستقر المدير الفني على مواجهة بورتو السويس، الصاعد حديثا من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية، على أن يجرب أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال اللقاء، وتطبيق طرق لعب جديدة، سيتم الاعتماد عليها في الدوري الممتاز.
وكان سيراميكا كليوباترا صعد لأول مرة في تاريخه، إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد أن تصدر مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، وفاز بتذكرة التأهل عن جدارة واستحقاق.
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