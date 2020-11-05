استبعاد صفقة الأهلي.. نجم الزمالك يزين قائمة المغرب لمواجهة أفريقيا الوسطى

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلسي لمواجهة أفريقيا الوسطى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022. وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، بينما تم استبعاد بدر بانون صفقة النادي الأهلي الجديدة. وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو - منير الكجوي - هشام المجهد. خط الدفاع: أشرف حكيمي - عصام شباك - نصير مزراوي- غامك سايس - جواد يميق - سامي مايي - حمزة منيدل - زهير فضال - نايف أكرد. خط الوسط: نسيم بوجلاب - سفيان أمرابط - فيصل فجر - أيمن برقوق - عادل تاعرابت - سليم أملاح - حكيم زياش. خط الهجوم: أشرف بن شرقي - سفيان رحيمي - أمين حاريت - يوسف النصيري - يوسف العربي - زكرياء أبو خلال.

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