شوبير يكشف عن أزمة تواجه الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة ستواجه الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" الأهلي والزمالك يواجهان أزمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لانه بالتأكيد سيرحل لاعبين عن الناديين وإغلاق باب القيد يوم 11 نوفمبر".
وتابع شوبير:" هل الأهلي والزمالك سيخوضان نهائي دوري الأبطال بنفس المجموعة الموجودة؟ وماذا لو أرد الأهلي رحيل جيرالدو على على سبيل المثال والزمالك رحيل كاسونجو مثلا، ماذا سيحدث وقتها".
وأكمل:" من المستحيل أن يغير الكاف موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 27 نوفمبر المقبل، بسبب الأجندة الدولية".
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.
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