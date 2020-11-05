زيزو يحتفل بتأهل نادي الزمالك لنهائي أبطال إفريقيا

احتفل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر بفوز نادي الزمالك أمس في مباراة إياب نصف دورى أبطال إفريقيا، والتأهل إلى نهائي أبطال أفريقيا.
نشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، صورة له برفقة عدد من نجوم الزمالك وعلق قائلا: "اخيرا لقد اتينا من جديد".
وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء بهدف دون رد ذهابا، و3 - 1 إيابا.
يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
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