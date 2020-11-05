رسميا.. حسام الزناتي مديرا رياضيا لـ الجونة

أعلن نادي الجونة تعيين حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات السابق باتحاد الكرة، مديرا رياضيا للنادي.

وكتب نادي الجونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": يُعلن نادي الجونة عن تعيين المهندس حسام الزناتي مديرًا رياضيا للنادي اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

وأضاف حساب الجونة الرسمي:" يتمنى مجلس إدارة النادي كل التوفيق للمهندس حسام في أداء مهمته".

كان حسام الزناتي أعلن استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

كما قدم الزناتي مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز ، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في اقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.

وتضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.