الاتحاد الدولي للإسكواش يختار فرج والحمامي الثنائي الأفضل في أكتوبر

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش اختيار علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا وهانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميا كأفضل لاعب ولاعبة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وعاد فرج لصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بداية من نوفمبر الجاري بعد فوزه بلقب بطولة مصر الدولية المفتوحة بالتغلب على زميله طارق مؤمن في النهائي، ليحصد لقبه الـ20 في منافسات المحترفين.

بينما نجحت هانيا الحمامي في التتويج بلقب البطولة الدولية للاسكواش في أكتوبر الماضي بالفوز على زميلتها نور الطيب في النهائي.

كما تأهلت لنصف نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة الشهر الماضي لكنها ودعت المسابقة على يد زميلتها نوران جوهر، لتتقدم اللاعبة مركزا في تصنيف المحترفات خلال شهر نوفمبر وتحتل المركز الخامس وهو الأفضل خلال مسيرتها.