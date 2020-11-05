أحمد حسن: وصول الأهلي والزمالك للنهائي تاريخي.. ومصطفى محمد رقم واحد في مصر

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا "يدعو للفخر".

ولحق الزمالك بالأهلي إلى نهائي البطولة القارية، بعدما تغلب الفريق الأبيض على الرجاء المغربي أمس، 3-1، في إياب نصف النهائي، بعدما فاز في الدار البيضاء 1-0.

وقال "الصقر" في تصريحات عبر راديو مصر: "الأهم هو أن البطولة ستكون مصرية كما يعتبر حدثا تاريخيا، حيث لأول مرة يصل فريقين للنهائي من بلد واحدة".

وأضاف: "مصر تعود بقوة للمنافسات الأفريقية، بدليل نتائج القطبين في النسخة الحالية".

وتابع: "نتمنى من الجميع الهدوء وعدم الخروج عن النص، وأن يساند كل طرف فريقه فقط، حتى يليق النهائي بالكرة المصرية".

وأدرف: "الزمالك يستحق الوصول للنهائي عن جدارة واستحقاق رغم البداية غير الجيدة".

وأوضح: "الزمالك يمتلك عناصر هجومية مميزة، مثل أحمد سيد (زيزو) وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد، إضافة للمدافع محمود حمدي (الونش) الذي يقدم مستويات رائعة".

وأكد: "مصطفى محمد يستحق عن جدارة أن يكون هو مهاجم منتخب مصر الأساسي على حساب أحمد حسن كوكا ومروان محسن وحسام حسن".

وبرر وجهة نظره قائلا إن مهاجم الزمالك "لاعب محطة وهداف يجيد اللعب بالرأس وبالقدم، لذلك أتمنى مشاركته أساسيا أمام توجو".