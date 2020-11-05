الكيك بوكسينج يعلن تشكيل الجهاز الفني لفراعنة الرجال

استقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح على تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للعموم للرجال بعد تطبيق الشروط اللازمة لاختيار أفضل العناصر لقيادة الفراعنة في البطولات المقبلة.

وقال محمد صبيح، إن الجهاز الفني لمنتخب العموم رجال يضم كل من الكابتن عبد الهادي عبد السلام، محمد فيكس، عزت الغطريفي.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه تم تطبيق الشروط اللازمة لاختيار الجهاز الفني للمنتخب من خلال تحقيق المدربين نتائج متميزة في بطولات الجمهورية مع وجود أبطال في المراحل السنية المختلفة.

وأضاف أنه من ضمن الشروط التي تم تطبيقها خلال عملية اختيار المدربين هي امتلاكهم خبرات تدريبية مناسبة في المجال مع حصولهم على كورسات تدريبية مع تطبيق لائحة اختيار المدربين للمنتخبات الوطنية المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة والتي تم مراعاة كافة بنودها خلال عملية التشكيل.

وكان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، استقر على تشكيل منتخب الكبار لمرحلة العموم بعدد 41 لاعبًا في مختلف الأوزان وذلك بعد إجراء تجارب التصفيات لمنتخب الفراعنة التي أقيمت مؤخرا في المدرسة العسكرية بالهايكستب.

وضمت أسماء اللاعبين ضمن أسلوب «k1» محمد خميس في وزن 51 كجم، وفي وزن 57 كجم تم اختيار الثنائي محمد عبد القادر ومحمد صابر، وفي وزن 60 كجم تم اختيار ثلاثة لاعبين محمد إبراهيم وكريم إبراهيم وعمر جمال، وفي وزن 63.5 كجم تم اختيار مصطفى محمد ومحمد خالد، وفي وزن 67 كجم تم اختيار أحمد الأمين وعبد الرحمن فتحي، وفي وزن 71 كجم تم اختيار أحمد مسعود وفي وزن 86 كجم تم اختيار الثنائي عمرو سعد ومحمد حسن وفي وزن 91 كجم تم اختيار عبد الرحمن السيد وإسلام عبد البر.

وضمن أسلوب «لوكيك» تم اختيار محمد السيد وكريم السعداوي في وزن 54 كجم وفي وزن 63.5 كجم تم اختيار محمد خالد وفي وزن 67 كجم تم اختيار الثنائي محمد عبد الباسط وأحمد محمد، وفي وزن 76 تم اختيار الثلاثي إسلام عمران ونصر محمد ومحمود يسري، وفي وزن 81 كجم تم اختيار محمد جابر، والثنائي إسلام إبراهيم ومحمد سعيد في وزن 86 كجم، وفي وزن فوق الـ 91 كجم تم اختيار محمد أشرف محمد، ومحمد أشرف يوسف.

وفي أسلوب «فول كونتاكت» تم اختيار عبد الله محمود حسن ومحمد جلال الدين في وزن 63.5 كجم والثنائي سامح محمود وأحمد خليل في وزن 67 كجم والثنائي محمود إبراهيم وسعد جمال في وزن 76 كجم وفي وزن 81 كجم تم اختيار أحمد ممدوح السيد، والثنائي محمد عيد وعمر مؤنس في وزن 86 كجم، وفي وزن 91 كجم تم اختيار محمد عبد العاطي، وفي الميزان الأخير فوق الـ 91 كجم تم اختيار اللاعبان أحمد عبد الرازق، ومحمد عبد الله.