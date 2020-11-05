شاهد.. مروان محسن برفقة أحمد عادل داخل الجيم

نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى منتخب مصر، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهر أحمد عادل عبد المنعم صورة له تجمعه مع مروان محسن داخل احد صالات الجيم .
وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.
يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
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