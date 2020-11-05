عن تعامل العالم مع كورونا.. ميدو: في حاجه بتترتب الناس الغلابه اللي زينا مش فاهمينها

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على وضع الدول في عودة كورونا مره أخرى.

غرد ميدو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " موضوع #الكورونا ده تحس إن حكومات العالم كلها متفقين مع بعض هوب ياللا نقفل هوب ياللا نفتح يعني انجلترا مثلا عملت إغلاق تام لمدة شهر بس المدارس فاتحه طيب ازاي ما الولاد دول بيشوفو بعض وبيرجعوا بيوتهم..في حاجه بتترتب الناس الغلابه اللي زينا مش فاهمينها " .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .