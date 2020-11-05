وافق الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز جنوب الإفريقي، على الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة " كيك أوف" الجنوب إفريقية، أن سيرينو وافق على الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، واللعب تحت قيادة بيتسو موسيماني مجددًا.
وأضافت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن سيرينو نال إعجاب الخطيب خلال مواجهة الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي، رغم تفوق الفريق الأحمر.
وتابعت الصحيفة، أن موسيماني والخطيب وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق تحدثوا عن صفقة سيرينو، خلال الاجتماع، الذي جمعهم أمس، الأربعاء.
وأكدت الصحيفة، أن سبب تمسك نادي صن داونز بمبلغ ضخم من أجل التفريط في خدمات سيرينو، هو سبب تعطل إتمام الصفقة حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة، أن أليو بادجي قد يغادر الأهلي من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي، في ظل عدم اقتناع موسيماني بإمكانياته.
يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز جنوب الإفريقي حتى صيف 2025.
وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 10 آخرين.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نال إعجاب الخطيب.. نجم صن داونز يوافق على الانتقال إلى الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.