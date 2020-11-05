نال إعجاب الخطيب.. نجم صن داونز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

وافق الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز جنوب الإفريقي، على الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة " كيك أوف" الجنوب إفريقية، أن سيرينو وافق على الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، واللعب تحت قيادة بيتسو موسيماني مجددًا.

وأضافت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن سيرينو نال إعجاب الخطيب خلال مواجهة الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي، رغم تفوق الفريق الأحمر.

وتابعت الصحيفة، أن موسيماني والخطيب وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق تحدثوا عن صفقة سيرينو، خلال الاجتماع، الذي جمعهم أمس، الأربعاء.

وأكدت الصحيفة، أن سبب تمسك نادي صن داونز بمبلغ ضخم من أجل التفريط في خدمات سيرينو، هو سبب تعطل إتمام الصفقة حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن أليو بادجي قد يغادر الأهلي من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي، في ظل عدم اقتناع موسيماني بإمكانياته.