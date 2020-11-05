لاعب مصري صاعد يهزم بطل العالم في بطولة قطر للاسكواش

فاز لاعب أندية وادي دجلة الصاعد يوسف إبراهيم، على اللاعب المصري محمد الشوربجي، بطل العالم في الاسكواش في الدور 16 من بطولة قطر كلاسيك للاسكواش في مباراة استمرت 65 دقيقة بنتيجة (3/2) بواقع نقاط (9/11)، (11/6)، (11/3)، (13/15)، (6/11).

وتأهل يوسف إبراهيم إلى دور الـ 8 من البطولة، حيث سيواجه اللاعب فارس دسوقي.

جدير بالذكر أن بطولة بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2020 تقام في الفترة من 1 حتى 7 من شهر نوفمبر القادم، في ملاعب مجمع خليفة الدولي في قطر وبمجموعة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار أمريكي.