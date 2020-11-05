نشر اللاعب عصام الحضري صورا له عبر موقعه الشخصي "انستجرام".
ويظهر الحضري في الصور من برنامج "اوضة اللبس"، و تجمعه الصور مع كل من أحمد حسام ميدو، و هشام رشاد.
وعلق الحضري أسفل الصور قائلا "برنامج أوضة اللبس مع العالمي و العندليب ونجم التحليل الفني هشام رشاد، و ميعادنا يوم 27 وطبعا انتوا عارفين انا قلتلكوا اي".
و تفاعل معه عدد من متابعنه، وجاءت التعليقات كالتالي:
العالمي- الاستوري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحضري يشارك متابعيه صورا من برنامج "أوضة اللبس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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