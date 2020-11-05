الحضري يشارك متابعيه صورا من برنامج "أوضة اللبس"

نشر اللاعب عصام الحضري صورا له عبر موقعه الشخصي "انستجرام".

ويظهر الحضري في الصور من برنامج "اوضة اللبس"، و تجمعه الصور مع كل من أحمد حسام ميدو، و هشام رشاد.

وعلق الحضري أسفل الصور قائلا "برنامج أوضة اللبس مع العالمي و العندليب ونجم التحليل الفني هشام رشاد، و ميعادنا يوم 27 وطبعا انتوا عارفين انا قلتلكوا اي".

و تفاعل معه عدد من متابعنه، وجاءت التعليقات كالتالي:

العالمي- الاستوري