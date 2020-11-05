نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة 16 ربيع الأول 1442 في مباراة قوية يأمل فيها حامل اللقب في تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في البطولة التي تشهد مباريات قوية في نفس الجولة يلعب فيها فريق الاتحاد على ملعبه الجوهرة المشعة ضد التعاون في مباراة قوية في نفس الجولة التي تفتتح بمباراة يلتقي فيها الوحدة على ملعبه ضد الرائد، ويلعب الأهلي مع العين في نفس الجولة، والنصر حامل اللقب يلتقي مع القادسية، ويلعب الشباب مع الفتح، بالإضافة إلى موعد مباراة الهلال والاتفاق التي تنطلق في الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال في ضيافة الاتفاق في مباراة قوية يأمل فيها حامل اللقب تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة سترفع رصيده إلى عشر نقاط في ظل امتلاكه حاليا سبع نقاط تمكن من جمعها من خوض ثلاث مباريات حاليا في الدوري السعودي تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين بدأها بفوز ثمين في الجولة الأولى ضد العين الصاعد حديثا للبطولة بهدف دون رد عن طريق آل بليهي، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الماضية على ملعبه ضد ضمك بهدفين دون رد عن طريق جوميز، بينما تعادل في الجولة الثانية أمام أبها بهدف لكل فريق سجله كاريلو للهلال الذي تمكن بعدها من الإطاحة بنفس الفريق من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين دون رد ليضرب موعدا مع النصر في نهائي البطولة.

فريق الاتفاق يملك في رصيد ست نقاط من خوض ثلاث مباريات حاليا في الدوري تمكن من جمعها من تحقيق انتصارين، وخسارة وحيدة كانت في الجولة الماضية خارج الديار ضد فريق أبها الذي حقق فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهما كلا من حامد الغامدي، وعبد الله السالم للاتفاق الذي بدأ مشواره في البطولة بانتصار ثمين خارج الديار في الجولة الأولى ضد الاتحاد بهدفين سجلهما فيليب كيس من ركلة جزاء مقابل هدف سجله فهد المولد من علامة الجزاء أيضا، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية ضد العين بهدفين سجلهما نعيم السليتي، وابرهيم محنشي مقابل هدف سجله الجزائري سفير تايدر للعين.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

الجمعة 16 ربيع أول 1442.

5:30 توقيت مكة المكرمة، والبحرين.

3:30 توقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق