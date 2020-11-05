رسميا.. الإعلاميين يضم مهاجم البنك الأهلي

نجح مسئولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين، في إتمام التعاقد مع أحمد شعراوى مهاجم فريق البنك الأهلي في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. وحضر اللاعب إلى مقر نادي الإعلامين لتوقيع عقود انضمامه للفريق في حضور ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق وكابتن محرم إدارى الفريق وبعض مسئولي النادي. وسبق أحمد الشعراوي اللعب لأندية البنك الأهلي واف سي مصر والداخلية والسد السعودي وحطين السعودي ووج السعودي السابق، قبل أن ينتقل رسميا إلى صفوف نادي الإعلاميين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. وكان تعاقد مسئولي مجلس إدارة نادي الإعلاميين مع ياسر الكنانى المدير الفنى السابق لفريق الألومنيوم لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد وتحقيق حلم الصعود للممتاز.

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